На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будут обсуждены более 20 вопросов

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса намечено на 14 октября.

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса намечено на 14 октября.

Как сообщает Report, в повестку заседания предложено включить 22 вопроса.

На заседании будут обсуждаться проекты законов Азербайджанской Республики о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "О борьбе с торговлей людьми" (второе чтение), о внесении поправок в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение), о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение) и др.