На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будут обсуждены более 20 вопросов

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса намечено на 14 октября.
Как сообщает Report, в повестку заседания предложено включить 22 вопроса.
На заседании будут обсуждаться проекты законов Азербайджанской Республики о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "О борьбе с торговлей людьми" (второе чтение), о внесении поправок в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение), о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение) и др.