О нас

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будут обсуждены более 20 вопросов

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будут обсуждены более 20 вопросов Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса намечено на 14 октября.
Милли Меджлис
11 октября 2022 г. 19:30
На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будут обсуждены более 20 вопросов

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса намечено на 14 октября.

Как сообщает Report, в повестку заседания предложено включить 22 вопроса.

На заседании будут обсуждаться проекты законов Азербайджанской Республики о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "О борьбе с торговлей людьми" (второе чтение), о внесении поправок в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение), о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение) и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

Экслюзивные новости

MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi