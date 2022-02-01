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На незаконно подключившихся к газопроводу будут заведены уголовные дела

На незаконно подключившихся к газопроводу будут заведены уголовные дела В Азербайджане будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного подключения к газопроводу.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 13:48
На незаконно подключившихся к газопроводу будут заведены уголовные дела

В Азербайджане будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного подключения к газопроводу.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в закон "О газоснабжении" вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменениям при обнаружении вмешательства в работу счетчика, а также незаконного подключения газораспределительная компания должна составить об этом акт и представить копию этого акта лицу, в отношении которого составлен акт (или его уполномоченному представителю, или одному из совершеннолетних членов семьи). Копия представляется в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти для рассмотрения вопроса о возбуждении производства по делу об административном проступке, а при наличии признаков уголовного состава - в орган, осуществляющий уголовный процесс.

В связи с этим в Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс будут внесены соответствующие изменения .

Если решением этих органов или судом вина потребителя в хищении газа установлена, газораспределительная компания обязана потребовать от потребителя возмещения причиненного ущерба. Вопросы, связанные с исчислением ущерба, причиненного газораспределительной компании потребителем в результате вмешательства в работу счетчика, а также в результате незаконного подключения, будут регулироваться Правилами пользования газом с учетом периода использования газа потребителем, а также сезона года, в котором этот период охватывается, среднесуточного потребления газа за предыдущий период, особенностей используемого потребителем газового агрегата (тип, максимальный часовой расход газа) и марки газового прибора учета.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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