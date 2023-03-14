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На Конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения принята Манамская Декларация 

На Конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения принята Манамская Декларация  В столице королевства Бахрейн городе Манаме состоялась 2-я конференция Парламентской сети Движения Неприсоединения, принята Манамская декларация.
Милли Меджлис
14 марта 2023 г. 13:08
На Конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения принята Манамская Декларация 

В столице королевства Бахрейн городе Манаме состоялась 2-я конференция Парламентской сети Движения Неприсоединения, принята Манамская декларация.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (ММ), в мероприятии приняли участие более 300 делегатов, в том числе председатели парламентов более 20 стран, более 60 делегатов.

Председатель ММ, председатель Парламентской сети Движения Неприсоединения Сахиба Гафарова поприветствовала руководителей делегаций, участвовавших в мероприятии.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память людей, погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии.

Затем выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

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Версия на английском языке ФотоManama Declaration adopted at NAM conference
Версия на азербайджанском языке ФотоQoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin konfransında Manama Bəyannaməsi qəbul olunub

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