На Конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения принята Манамская Декларация

В столице королевства Бахрейн городе Манаме состоялась 2-я конференция Парламентской сети Движения Неприсоединения, принята Манамская декларация.

В столице королевства Бахрейн городе Манаме состоялась 2-я конференция Парламентской сети Движения Неприсоединения, принята Манамская декларация.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (ММ), в мероприятии приняли участие более 300 делегатов, в том числе председатели парламентов более 20 стран, более 60 делегатов.

Председатель ММ, председатель Парламентской сети Движения Неприсоединения Сахиба Гафарова поприветствовала руководителей делегаций, участвовавших в мероприятии.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память людей, погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии.

Затем выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.