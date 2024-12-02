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На II международную конференцию по возвращению в Западный Азербайджан приглашены более 100 гостей

На II международную конференцию по возвращению в Западный Азербайджан приглашены более 100 гостей 5 декабря состоится вторая международная конференция, посвященная возвращению в Западный Азербайджан.
Милли Меджлис
2 декабря 2024 г. 12:05
На II международную конференцию по возвращению в Западный Азербайджан приглашены более 100 гостей

5 декабря состоится вторая международная конференция, посвященная возвращению в Западный Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на слушаниях в парламенте на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, на мероприятие приглашены более 100 профессоров, преподавателей, академиков и общественно-политических деятелей из более чем 50 стран мира, в том числе из США, Германии и России.

"Подобные мероприятия являются важным шагом на пути к возвращению в Западный Азербайджан", - отметил Амирасланов.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı ikinci beynəlxalq konqresə yüzdən çox qonaq dəvət olunub

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