На II международную конференцию по возвращению в Западный Азербайджан приглашены более 100 гостей

5 декабря состоится вторая международная конференция, посвященная возвращению в Западный Азербайджан.

5 декабря состоится вторая международная конференция, посвященная возвращению в Западный Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на слушаниях в парламенте на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, на мероприятие приглашены более 100 профессоров, преподавателей, академиков и общественно-политических деятелей из более чем 50 стран мира, в том числе из США, Германии и России.

"Подобные мероприятия являются важным шагом на пути к возвращению в Западный Азербайджан", - отметил Амирасланов.