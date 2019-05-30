Октай Асадов: В день финала ЛЕ полиция обеспечила безопасность на высоком уровне

"Во время финала Лиги Европы УЕФА сотрудники правоохранительных органов, задействованные в мероприятиях по обеспечению безопасности, продемонстрировали высокий профессионализм. За границей во время таких матчей происходят столкновения. Что касается Азербайджана, встреча прошла на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Октай Асадов.

Коснувшись значимости данного мероприятия, спикер отметил, что при аналогичных мероприятиях наши правоохранительные органы демонстрируют высокий профессионализм: "Выражаю им благодарность".

Депутат Чингиз Ганизаде также выразил признательность каждому, кто обеспечил во время матча меры безопасности.