На ежегодной сессии ПА ОБСЕ будет обсуждена ситуация между Азербайджаном и Арменией

Депутаты Милли Меджлиса - руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев, члены делегации Таир Миркишили, Агалар Велиев и Турал Гянджалиев с 30 июня по 4 июля примут участие на 30-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в канадском г

Депутаты Милли Меджлиса - руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев, члены делегации Таир Миркишили, Агалар Велиев и Турал Гянджалиев с 30 июня по 4 июля примут участие на 30-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в канадском городе Ванкувер.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

Депутаты примут участие в заседании постоянного комитета, а также заседаниях комитетов по политическим вопросам и безопасности, демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде.

В ходе сессии депутаты выступят на тему текущего состоянии отношений между Азербайджаном и Арменией, поднимут вопросы, касающиеся интересов нашей страны.

1 июля состоится очередное заседание группы Шелкового пути, созданной по инициативе азербайджанской делегации.

Визит завершится 5 июля.