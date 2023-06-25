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На ежегодной сессии ПА ОБСЕ будет обсуждена ситуация между Азербайджаном и Арменией

На ежегодной сессии ПА ОБСЕ будет обсуждена ситуация между Азербайджаном и Арменией Депутаты Милли Меджлиса - руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев, члены делегации Таир Миркишили, Агалар Велиев и Турал Гянджалиев с 30 июня по 4 июля примут участие на 30-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в канадском г
Милли Меджлис
25 июня 2023 г. 10:46
На ежегодной сессии ПА ОБСЕ будет обсуждена ситуация между Азербайджаном и Арменией
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Депутаты Милли Меджлиса - руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев, члены делегации Таир Миркишили, Агалар Велиев и Турал Гянджалиев с 30 июня по 4 июля примут участие на 30-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в канадском городе Ванкувер.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

Депутаты примут участие в заседании постоянного комитета, а также заседаниях комитетов по политическим вопросам и безопасности, демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде.

В ходе сессии депутаты выступят на тему текущего состоянии отношений между Азербайджаном и Арменией, поднимут вопросы, касающиеся интересов нашей страны.

1 июля состоится очередное заседание группы Шелкового пути, созданной по инициативе азербайджанской делегации.

Визит завершится 5 июля.

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Версия на английском языке Situation between Azerbaijan and Armenia to be discussed at OSCE PA session
Версия на азербайджанском языке ATƏT PA-nın illik sessiyasında Azərbaycanla Ermənistan arasındakı vəziyyət müzakirə olunacaq

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