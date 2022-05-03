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Мустафа Шентоп и Сахиба Гафарова провели телефонный разговор

Мустафа Шентоп и Сахиба Гафарова провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом.
Милли Меджлис
3 мая 2022 г. 22:41
Мустафа Шентоп и Сахиба Гафарова провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Шентоп поздравил азербайджанский народ и коллег с праздником Рамазан и пожелал, чтобы этот праздник принес здоровье, мир, спокойствие и умиротворение исламскому миру и всему человечеству.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения, региональные и последние политические события.

Помимо этого, турецкий и азербайджанский парламентарии коснулись также предстоящего в мае в Азербайджане заседания Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС).

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Версия на азербайджанском языке Mustafa Şentopla Sahibə Qafarova arasında telefon danışığı olub

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