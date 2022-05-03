Мустафа Шентоп и Сахиба Гафарова провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом.

Состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Шентоп поздравил азербайджанский народ и коллег с праздником Рамазан и пожелал, чтобы этот праздник принес здоровье, мир, спокойствие и умиротворение исламскому миру и всему человечеству.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения, региональные и последние политические события.

Помимо этого, турецкий и азербайджанский парламентарии коснулись также предстоящего в мае в Азербайджане заседания Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС).