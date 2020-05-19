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Депутат: При назначении соцпомощи кредиты не будут учитываться

Муса Гулиев: При назначении соцпомощи кредиты не будут учитываться

"Поправки в закон "Об адресной государственной социальной помощи" служат стимулированию условий получения гражданами адресной социальной помощи".

Как передает Report, об этом председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, депутат Муса Гулиев сказал во время обсуждения поправки в закон.

По его словам, этим проектом ликвидируется назначение адресной социальной помощи только по месту регистрации:

"После принятия закона можно будет обращаться за адресной соцпомощью с учетом фактического адреса проживания. В то же время новый проект послужит устранению негативных инициатив в связи с адресной социальной помощью. Больше семей смогут воспользоваться адресной социальной помощью. Еще одним положительным моментом нового проекта является сокращение до минимума количества документов, требующихся гражданам для обращения за адресной социальной помощью. Теперь обращающееся лицо должно будет только представить информацию о составе семьи, а другие документы будут изъяты из базы в электронном формате. После принятия этого проекта также планируется внесение изменений в правила Кабмина о назначении адресной государственной соцпомощи. Согласно этому, взятые кредиты уже не будут рассматриваться как доход семьи".

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