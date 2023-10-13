Муса Гулиев: Политическая линия Гейдара Алиева успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев является основателем современного Азербайджана, во внутренней политике страны и сегодня приоритетом остается обеспечение социальной справедливости и защиты.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев является основателем современного Азербайджана, во внутренней политике страны и сегодня приоритетом остается обеспечение социальной справедливости и защиты.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, выступая на научно-практической конференции "Гейдар Алиев-100: Современный Азербайджан - государство социального благополучия и социальной справедливости".

По словам М.Гулиева, общенациональный лидер Гейдар Алиев всю свою жизнь посвятил развитию горячо любимого им Азербайджана, чтобы превратить его в богатую и могущественную страну. Гейдар Алиев вел борьбу за счастье и процветание азербайджанского народа, сказал он.

"Великий лидер плечом к плечу своим народом в короткий срок создал современное Азербайджанское государство, определил пути развития. Во внутренней политике современного Азербайджана приоритетом остается обеспечение социальной справедливости и защиты. Политическая линия Гейдара Алиева в вопросе социального развития успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым", - сказал он.

Парламентарий отметил, что сегодня каждый гражданин Азербайджана уверен в своем будущем и гордится своей страной. "Азербайджанцы знают, что у них есть храбрый и мудрый лидер, который ведет свой народ к большим победам, безопасному и благополучному будущему", - сказал депутат.