О нас

Муса Гулиев: Ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года

Муса Гулиев: Ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года В Азербайджане ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года.
Милли Меджлис
23 января 2023 г. 12:02
Муса Гулиев: Ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года

В Азербайджане ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, после 2020 года ошибочные начисления были незначительными: “Мы ввели пенсионную амнистию, внеся поправки в закон “О трудовых пенсиях”. Эта амнистия освободит граждан от значительного бремени”.

Комментируя вопрос депутата Жали Алиевой о том, что в излишнем начислении пенсий виноваты сотрудники соответствующих структур, М.Гулиев сказал, что согласно законодательству, кто потратил средства, тот и должен их возвращать.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Musa Quliyev: "Pensiyaların səhv hesablanması ən çox 2020-ci ilə qədər baş verib"

Самое важное

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
23 января 2023 г. 09:39
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi