Муса Гулиев: Ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года

В Азербайджане ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года.

В Азербайджане ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, после 2020 года ошибочные начисления были незначительными: “Мы ввели пенсионную амнистию, внеся поправки в закон “О трудовых пенсиях”. Эта амнистия освободит граждан от значительного бремени”.

Комментируя вопрос депутата Жали Алиевой о том, что в излишнем начислении пенсий виноваты сотрудники соответствующих структур, М.Гулиев сказал, что согласно законодательству, кто потратил средства, тот и должен их возвращать.