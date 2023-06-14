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Муса Гулиев: Гейдар Алиев спас народ от катастроф в самое сложное время

Муса Гулиев: Гейдар Алиев спас народ от катастроф в самое сложное время "Гейдар Алиев спас народ от катастроф в самое сложное время и достойно выполнил историческую миссию".
Милли Меджлис
14 июня 2023 г. 13:11
Муса Гулиев: Гейдар Алиев спас народ от катастроф в самое сложное время

"Гейдар Алиев спас народ от катастроф в самое сложное время и достойно выполнил историческую миссию".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев сказал 14 июня на специальном заседании внеочередной сессии парламента, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, если бы не Гейдар Алиев, не было бы сегодняшнего Азербайджанского государства: "Нам не удалось бы не просто создать независимое могущественное государство, а возможно, под вопросом находилось бы наше существование в рамках нынешней территории".

М.Гулиев подчеркнул, что другой исторической миссией общенационального лидера была миссия объединения: "Гейдар Алиев заложил прочный фундамент независимого, современного Азербайджанского государства, которым мы все сегодня гордимся, создал концепцию его политического и идеологического развития. Гейдар Алиев также является великим государственным деятелем, заложившим современные основы азербайджанского парламентаризма и создавшим традиции парламентского поведения и культуры. Объединить народ вокруг себя и двигаться вперед по правильному пути было миссией Гейдара Алиева как лидера".

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Версия на азербайджанском языке Musa Quliyev: "Heydər Əliyev xalqını ən ağır dövrlərdə fəlakətlərdən qurtardı"

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