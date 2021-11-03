Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов

В Азербайджане предлагается передать налоговым органам полномочия по сбору промыслового налога на добычу строительных материалов (кирпично-черепичная глина, строительный песок, щебеночное сырье), уплачиваемого в муниципальный бюджет.

В Азербайджане предлагается передать налоговым органам полномочия по сбору промыслового налога на добычу строительных материалов (кирпично-черепичная глина, строительный песок, щебеночное сырье), уплачиваемого в муниципальный бюджет.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по региональным вопросам Сиявуш Новрузов сказал в ходе заседания комитета.

Было отмечено, что промысловый налог относится к государственным налогам.

Обсуждая проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты при сборе местных налогов, члены комитета, обратили внимание на то, что их сборы по этому виду налога весьма незначительны. В связи с этим парламентарии поддержали предложение о передаче полномочий по сбору данного вида налога налоговым органам.

Депутаты рекомендовали законопроект (первое чтение) к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.