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Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов

Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов В Азербайджане предлагается передать налоговым органам полномочия по сбору промыслового налога на добычу строительных материалов (кирпично-черепичная глина, строительный песок, щебеночное сырье), уплачиваемого в муниципальный бюджет.
Милли Меджлис
3 ноября 2021 г. 17:07
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
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В Азербайджане предлагается передать налоговым органам полномочия по сбору промыслового налога на добычу строительных материалов (кирпично-черепичная глина, строительный песок, щебеночное сырье), уплачиваемого в муниципальный бюджет.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по региональным вопросам Сиявуш Новрузов сказал в ходе заседания комитета.

Было отмечено, что промысловый налог относится к государственным налогам.

Обсуждая проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты при сборе местных налогов, члены комитета, обратили внимание на то, что их сборы по этому виду налога весьма незначительны. В связи с этим парламентарии поддержали предложение о передаче полномочий по сбору данного вида налога налоговым органам.

Депутаты рекомендовали законопроект (первое чтение) к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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