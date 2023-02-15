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Муниципалитетам возвращено 13 089 га незаконно проданных земель

Муниципалитетам возвращено 13 089 га незаконно проданных земель Муниципалитетам в Азербайджане возвращены незаконно проданные земельные участки общей площадью 13 089 гектаров.
Милли Меджлис
15 февраля 2023 г. 11:00
Муниципалитетам возвращено 13 089 га незаконно проданных земель

Муниципалитетам в Азербайджане возвращены незаконно проданные земельные участки общей площадью 13 089 гектаров.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Ежегодном докладе органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов".

В документе отмечается, что в рамках мер административного контроля Министерством юстиции были поданы предложения муниципалитетам или иски в суды с целью аннулирования муниципальных актов о незаконном выделении земельных участков общей площадью 14 тысяч гектаров.

В результате были отменены незаконные решения о передаче в собственность 1 045 га земельных участков, в аренду - 12 043 га, в пользование - 1 га. В целом обеспечено возвращение 13 089 га (на 44% больше, чем в 2021 году) земельных участков в муниципальную собственность.

Предложения и претензии по земельным участкам площадью 911 гектаров находятся на рассмотрении.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyələrin qanunsuz satdığı torpaqlardan 13 089 hektarı geri qaytarılıb

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