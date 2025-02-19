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МПА СНГ пригласила страны АПА принять участие в конгрессе по случаю 80-летию победы над фашизмом

МПА СНГ пригласила страны АПА принять участие в конгрессе по случаю 80-летию победы над фашизмом Межпарламентская ассамблея СНГ пригласила страны Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) принять участие в международном конгрессе в Санкт-Петербурге, который будет посвящен 80-летию победы во Второй мировой войне.
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 17:09
МПА СНГ пригласила страны АПА принять участие в конгрессе по случаю 80-летию победы над фашизмом

Межпарламентская ассамблея СНГ пригласила страны Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) принять участие в международном конгрессе в Санкт-Петербурге, который будет посвящен 80-летию победы во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, с призывом выступил генеральный секретарь организации Дмитрий Кобицкий на 15-й пленарной сессии АПА в Баку.

Он напомнил, что в этом году исполняется 80 лет с победы над фашизмом, в связи с чем Межпарламентская ассамблея СНГ намерена организовать заседание в апреле текущего года.

"Также в мае пройдет XI Невский международный экологический конгресс. Приглашаю страны АПА принять участие в этих мероприятиях", - сказал Кобицкий.

Он также подчеркнул, что одной из основных задач МПА СНГ является совершенствование и гармонизация национального законодательства в стран Содружества.

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Версия на английском языке CISPA invited CIS countries to event dedicated to 80th anniversary of victory over fascism
Версия на азербайджанском языке MDB PA-nın baş katibi APA ölkələrini faşizm üzərində qələbənin 80-ci ildönümü tədbirinə dəvət edib

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