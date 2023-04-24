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ММ: Заявление Симоняна является попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана

ММ: Заявление Симоняна является попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна, сделанное в социальных сетях по поводу создания пограничного контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди, неприемлемо. Это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана, кот
Милли Меджлис
24 апреля 2023 г. 16:59
ММ: Заявление Симоняна является попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна в социальных сетях по поводу создания пограничного контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди неприемлемы. Это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана, которая не способствует миру и спокойствию в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Милли Меджлиса.

"Следует подчеркнуть, что обеспечение безопасности границ, в том числе безопасности передвижения, является необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и верховенства закона. Предотвращение систематического и широкомасштабного использования Лачынской дороги в незаконных целях и обеспечение безопасности границы является легитимным правом правительства Азербайджана. Решение правительства Азербайджана служит цели предотвращения незаконной деятельности и содействия упорядоченному въезду и выезду на территорию страны", - говорится в тексте заявления.

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Версия на английском языке Milli Majlis: Simonyan's statement is an attempt to interfere in Azerbaijan's internal affairs
Версия на азербайджанском языке MM: "Simonyanın açıqlaması Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdidir, sülh və əmin-amanlığa töhfə vermir"

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