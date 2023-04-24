ММ: Заявление Симоняна является попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна, сделанное в социальных сетях по поводу создания пограничного контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди, неприемлемо. Это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана, кот

Высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна в социальных сетях по поводу создания пограничного контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди неприемлемы. Это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана, которая не способствует миру и спокойствию в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Милли Меджлиса.

"Следует подчеркнуть, что обеспечение безопасности границ, в том числе безопасности передвижения, является необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и верховенства закона. Предотвращение систематического и широкомасштабного использования Лачынской дороги в незаконных целях и обеспечение безопасности границы является легитимным правом правительства Азербайджана. Решение правительства Азербайджана служит цели предотвращения незаконной деятельности и содействия упорядоченному въезду и выезду на территорию страны", - говорится в тексте заявления.