ММ утвердит соглашение между Азербайджаном и Турцией о строительстве домов и школы в Кахраманмараше

Милли Меджлис вынес на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и цента культуры в

Милли Меджлис вынес на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и цента культуры в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".

Как сообщает Report, проект был представлен на обсуждение депутатов на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям 20 октября.

После обсуждения проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.