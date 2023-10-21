ММ утвердит соглашение между Азербайджаном и Турцией о строительстве домов и школы в Кахраманмараше

Милли Меджлис вынес на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и цента культуры в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".
Как сообщает Report, проект был представлен на обсуждение депутатов на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям 20 октября.
После обсуждения проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.