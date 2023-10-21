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ММ утвердит соглашение между Азербайджаном и Турцией о строительстве домов и школы в Кахраманмараше

ММ утвердит соглашение между Азербайджаном и Турцией о строительстве домов и школы в Кахраманмараше Милли Меджлис вынес на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и цента культуры в
Милли Меджлис
21 октября 2023 г. 13:33
ММ утвердит соглашение между Азербайджаном и Турцией о строительстве домов и школы в Кахраманмараше

Милли Меджлис вынес на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и цента культуры в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".

Как сообщает Report, проект был представлен на обсуждение депутатов на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям 20 октября.

После обсуждения проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanla Türkiyə arasında Kahramanmaraşda binalar və məktəb tikilməsi barədə sazişi təsdiqləyəcək

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