ММ утвердил во II чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева

Милли Меджлис утвердил во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Милли Меджлис утвердил во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно изменениям, к статье 2 закона "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" перед частью медаль "Герой Отечественной войны" добавляется новая часть о юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Проект был вынесен на голосование и принят во II чтении.