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ММ утвердил во II чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева

ММ утвердил во II чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева Милли Меджлис утвердил во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 13:44
ММ утвердил во II чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева

Милли Меджлис утвердил во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно изменениям, к статье 2 закона "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" перед частью медаль "Герой Отечественной войны" добавляется новая часть о юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Проект был вынесен на голосование и принят во II чтении.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar yubiley medalının təsis edilməsi barədə layihə II oxunuşda qəbul olunub

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