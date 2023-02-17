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ММ утвердил в первом чтении проект поправок об освобождении доходов СМИ от налогообложения

ММ утвердил в первом чтении проект поправок об освобождении доходов СМИ от налогообложения Милли Меджлис утвердил в первом чтении проект поправок об освобождении доходов медиа-субъектов в Азербайджане от налогообложения.
Милли Меджлис
17 февраля 2023 г. 13:28
ММ утвердил в первом чтении проект поправок об освобождении доходов СМИ от налогообложения

Милли Меджлис утвердил в первом чтении проект поправок об освобождении доходов медиа-субъектов в Азербайджане от налогообложения.

Как передает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В проекте отмечается, что в статье 4 закона "О медиа" подразумевается поощрение развития медиа и стимулирование деятельности медиа-субъектов. В соответствии с этим законом в Налоговый кодекс предлагаются поправки.

Согласно предлагаемым поправкам, доходы, полученные медиа-субъектами (физическими или юридическими лицами, кроме журналистов) в результате их деятельности, в том числе доходы от рекламы, предлагается освободить от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов.

В случае принятия, поправки будут применяться с 1 января 2023 года в течение трех лет. Налоговые льготы не распространяются на аудиовизуальных СМИ.

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Версия на азербайджанском языке MM media subyektlərinin əldə etdikləri gəlirlərin vergidən azad olunmasını I oxunuşda təsdiqləyib

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