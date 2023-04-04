ММ утвердил в I чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева

Милли Меджлис утвердил в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон ”Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики“ в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики ”100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Милли Меджлис утвердил в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон ”Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики“ в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики ”100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Было отмечено, что к статье 2 закона “Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики” перед частью медали “Герой Отечественной войны” добавляется новая часть о юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Проект был вынесен на голосование и принят в I чтении.