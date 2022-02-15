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ММ утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере продбезопасности между Азербайджаном и Турцией

ММ утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере продбезопасности между Азербайджаном и Турцией На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был обсужден проект закона об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности".
Милли Меджлис
15 февраля 2022 г. 12:04
ММ утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере продбезопасности между Азербайджаном и Турцией

На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был обсужден проект закона об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности".

Как сообщает Report, после обсуждений депутаты ратифицировали соглашение.

Согласно проекту, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана и Министерство сельского и лесного хозяйства Турции будут проводить экспертизу пищевых продуктов в соответствии с их уровнем риска для обеспечения безопасности и пригодности пищевых продуктов при импорте и экспорте.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanla Türkiyə arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

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