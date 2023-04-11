ММ утвердил проект об учреждении юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".
Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно изменениям, к статье 2 закона "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" добавляется новая часть о юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".
Проект был вынесен на голосование и принят в III чтении.