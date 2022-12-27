ММ утвердил проект о запрете на изменение IMEI-номера телефонов

В Азербайджане в третьем чтении принят проект, подразумевающий запрет на замену и копирование IMEI-кодов телефонов.

В Азербайджане в третьем чтении принят проект, подразумевающий запрет на замену и копирование IMEI-кодов телефонов.

Как сообщает Report, соответствующая поправка в закон "О телекоммуникациях" была обсуждена и принята в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправке, в связи с использованием мобильных услуг мобильные устройства должны проходить регистрацию в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти. Запрещается замена и копирование IMEI-кода (международный идентификатор, созданный в единственном экземпляре и не имеющий аналогов) с целью уклонения от регистрации мобильного устройства. Мобильным операторам запрещается оказывать телекоммуникационные услуги мобильным устройствам, попавшим в черный список системы регистрации IMEI-кодов мобильный устройств.