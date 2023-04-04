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ММ утвердил проект о расширении полномочий Генпрокурора и его заместителя

ММ утвердил проект о расширении полномочий Генпрокурора и его заместителя На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект о расширении полномочий Генпрокурора Азербайджана и его заместителя.
Милли Меджлис
4 апреля 2023 г. 13:34
ММ утвердил проект о расширении полномочий Генпрокурора и его заместителя

На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект о расширении полномочий Генпрокурора Азербайджана и его заместителя.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается поправка в закон "О прокуратуре".

В проекте отмечается, что Положение о служебном удостоверении работников прокуратуры было утверждено законом от 29 июня 2001 года. В соответствии с этим Положением, служебное удостоверение подтверждает личность, специальное звание и должность работника прокуратуры.

Служебные удостоверения работников органов прокуратуры, за исключением удостоверения прокурора Нахчывана, подписывается Генпрокурором Азербайджана или его заместителем.

Таким образом, оформление служебного удостоверения работника прокуратуры с приданием ему официального статуса и юридической силы относится к полномочиям Генерального прокурора или его заместителя.

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Версия на азербайджанском языке MM Baş prokuror və onun müavininin səlahiyyətinin artırılmasına dair layihəni təsdiqləyib

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