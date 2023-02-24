ММ утвердил назначение Саадет Бекташи судьей Верховного суда Нахчывана

Утверждено назначение председателя Ассоциации судей специализированных судов Азербайджана, в настоящее время занимающей должность судьи Бакинского апелляционного суда Саадет Бекташи судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Утверждено назначение председателя Ассоциации судей специализированных судов Азербайджана, в настоящее время занимающей должность судьи Бакинского апелляционного суда Саадет Бекташи судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, соответствующий вопрос был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В ходе заседания предоставлена подробная информация о деятельности С.Бекташи в судебной системе. Отмечено, что судья ответственно относится к работе и добросовестно выполняет обязанности.

Проект был вынесен на обсуждение и принят.