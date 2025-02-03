ММ принял в I чтении соглашение о партнерстве в сфере зеленой энергетике между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Милли Меджлис (ММ) принял в первом чтении соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании ММ состоялось обсуждение "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".

Соглашение было разработано с целью определения новых стратегических рамок сотрудничества трех стран в энергетике.

Основной целью документа является содействие развитию зеленой энергетики в соответствии с целями по сокращению выбросов парниковых газов. В этой связи стороны планируют сотрудничать в области производства, передачи и торговли возобновляемыми источниками энергии, поддерживать внедрение технологий зеленого водорода и зеленого аммиака.

Соглашение заключено на неопределенный срок.