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ММ приняли проект по закупке дополнительных объемов газа для строительных объектов

ММ приняли проект по закупке дополнительных объемов газа для строительных объектов Проект по закупке дополнительных объемов газа для строительных объектов принят в I чтении.
Милли Меджлис
2 декабря 2022 г. 13:56
ММ приняли проект по закупке дополнительных объемов газа для строительных объектов

Проект по закупке дополнительных объемов газа для строительных объектов принят в I чтении.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в закон "О газоснабжении" был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Поправкой определяется порядок подключения объектов строительства к газораспределительной сети или получения дополнительных объемов газа. Процесс будет контролироваться определенным органом исполнительной власти.

Кроме того, за физическое подключение объектов строительства к газораспределительной сети на территориях, где документы территориального планирования не утверждены, пользователи газораспределительной установки будут выплачивать плату за подключение в размере, установленном ответственным органом (структурой).

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