ММ приняли проект по закупке дополнительных объемов газа для строительных объектов

Проект по закупке дополнительных объемов газа для строительных объектов принят в I чтении.

Проект по закупке дополнительных объемов газа для строительных объектов принят в I чтении.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в закон "О газоснабжении" был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Поправкой определяется порядок подключения объектов строительства к газораспределительной сети или получения дополнительных объемов газа. Процесс будет контролироваться определенным органом исполнительной власти.

Кроме того, за физическое подключение объектов строительства к газораспределительной сети на территориях, где документы территориального планирования не утверждены, пользователи газораспределительной установки будут выплачивать плату за подключение в размере, установленном ответственным органом (структурой).