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ММ принял в I чтении законопроект об определении числа призываемых на сборы военнообязанных

ММ принял в I чтении законопроект об определении числа призываемых на сборы военнообязанных В Милли Меджлисе на первое чтение вынесен законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Милли Меджлис
1 февраля 2024 г. 13:14
ММ принял в I чтении законопроект об определении числа призываемых на сборы военнообязанных

В Милли Меджлисе на первое чтение вынесен законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает Report, согласно предложенному изменению, число призываемых на сборы военнообязанных будет определяться в упрощенном порядке.

В проекте изменений, представленных президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, предусмотрено, что число военнообязанных, привлекаемых на военные сборы, будет устанавливаться соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с президентом.

Так, число военнообязанных, привлеченных на сборы соответствующим органом исполнительной власти, во много раз меньше, чем число военнослужащих, привлеченных на сборы другим органом (органами). По этой причине субъект права законодательной инициативы посчитал целесообразным определять это число в более упрощенном порядке.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке MM toplanışlara cəlb edilən hərbi vəzifəlilərin sayının sadələşdirilmiş qaydada müəyyənləşdirilməsini ilk oxunuşda təsdiqləyib

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