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ММ принял в первом чтении введение новых требований к признанным банкротами физическим и юридическим лицам

ММ принял в первом чтении введение новых требований к признанным банкротами физическим и юридическим лицам ММ принял в первом чтении введение новых требований к признанным банкротами физическим и юридическим лицам
Милли Меджлис
23 мая 2025 г. 13:09
ММ принял в первом чтении введение новых требований к признанным банкротами физическим и юридическим лицам

В Азербайджане физические лица (частные предприниматели), занимающиеся предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица в случае признания банкротом должны будут уведомлять налоговый орган в течение 15 дней с момента начала или завершения процедуры банкротства.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственного реестра" обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Документом также предусмотрено проведение государственной регистрации факта нахождения юридического лица в процессе банкротства, в связи с чем в регистрирующий орган необходимо обратиться с заявлением не позднее чем за 15 дней. При государственной регистрации процесса банкротства учитываются требования закона "О банках".

Изменения направлены на повышение прозрачности и учета информации о банкротстве в налоговых и государственных реестрах. Также предлагается сократить с 40 до 15 дней срок уведомления об изменениях в данных налогоплательщиков и уставных документах юридических лиц.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке MM müflis elan olunan fiziki və hüquqi şəxslərə yeni tələblərin qoyulmasını ilk oxunuşda qəbul edib

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