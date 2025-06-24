ММ принял в I чтении законопроект о совершенствовании правил предоставления услуг НПО

Совершенствуются требования к предоставлению услуг со стороны НПО.
Как сообщает Report, на внеочередной сессии Милли Меджлиса в первом чтении принят законопроект, направленный на совершенствование правил предоставления услуг и выполнения работ неправительственными организациями.
Изменения касаются законов "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" и "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".
Согласно действующему законодательству, НПО могут оказывать услуги и выполнять работы на основе договоров. Если такие договоры финансируются из иностранных источников, они подлежат обязательной регистрации в уполномоченном органе.
Проект изменений усиливает контроль за этим процессом.
Также предлагается ввести административную ответственность за предоставление услуг или выполнение работ по незарегистрированным договорам, если они финансируются иностранными структурами, а также за получение по ним денежных или иных материальных средств.
После обсуждений законопроект был обсужден и принят в первом чтении.