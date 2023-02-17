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ММ принял в I чтении проект поправок об освобождении от налогов субъектов СМИ

ММ принял в I чтении проект поправок об освобождении от налогов субъектов СМИ Проекты поправок к Налоговому кодексу вынесены на обсуждение в I чтении в Милли Меджлисе.
Милли Меджлис
17 февраля 2023 г. 13:29
ММ принял в I чтении проект поправок об освобождении от налогов субъектов СМИ

Проекты поправок к Налоговому кодексу вынесены на обсуждение в I чтении в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, в статье 4 закона "О СМИ“ предусматривается стимулирование развития СМИ и деятельности субъектов СМИ.

В соответствии с этим законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. Согласно законопроекту, предлагается освободить субъектов СМИ от уплаты подоходного налога, налога на прибыль и упрощенного налога на материальную помощь, предоставляемую им соответствующим государственным учреждением.

В случае принятия поправки будут действовать в течение 3 лет с 1 января текущего года и не будут распространяться на аудиовизуальные средства массовой информации.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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