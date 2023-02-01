О нас

Милли Меджлис принял в I чтении поправки в закон "Об аренде земли"

Милли Меджлис принял в I чтении поправки в закон "Об аренде земли" Милли Меджлис принял в первом чтении предложенные поправки в закон "Об аренде земли".
Милли Меджлис
1 февраля 2023 г. 16:52
Милли Меджлис принял в I чтении поправки в закон Об аренде земли

Милли Меджлис принял в первом чтении предложенные поправки в закон "Об аренде земли".

Как сообщает Report, проекты поправок были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправке, лицо, желающее арендовать земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной собственности, должен обратиться с электронным заявлением в орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти, через информационную систему органа (учреждения), определенную соответствующим органом исполнительной власти. В заявлении должны быть указаны цель и сроки использования земельного участка.

В то же время к обязанностям арендатора добавляется введение в информационную систему информации о проделанной работе по использованию, улучшению качества и защите арендуемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Torpaq Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik layihələrini I oxunuşda qəbul edib

Другие новости из категории

Парламент принял в I чтении вопрос о совершенствовании норм касательно договора займа
Парламент принял в I чтении вопрос о совершенствовании норм касательно договора займа
1 февраля 2023 г. 17:30
Азербайджан утвердил протокол, связанный с ГУАМ
Азербайджан утвердил протокол, связанный с ГУАМ
1 февраля 2023 г. 17:07
ММ утвердил в I первом чтении удержание налога за транзитный проезд через Азербайджан
ММ утвердил в I первом чтении удержание налога за транзитный проезд через Азербайджан
1 февраля 2023 г. 17:01
Парламент Азербайджана утвердил проект закона в связи с международными автоперевозками
Парламент Азербайджана утвердил проект закона в связи с международными автоперевозками
1 февраля 2023 г. 17:00
ММ утвердил в I чтении выдачу разрешений крупногабаритным и большегрузным автомобилям в едином окне
ММ утвердил в I чтении выдачу разрешений крупногабаритным и большегрузным автомобилям в "едином окне"
1 февраля 2023 г. 16:52
Милли Меджлис одобрил продление приостановки проверок в предпринимательской деятельности
Милли Меджлис одобрил продление приостановки проверок в предпринимательской деятельности
1 февраля 2023 г. 15:51
Утвержден состав Счетной комиссии Милли Меджлиса
Утвержден состав Счетной комиссии Милли Меджлиса
1 февраля 2023 г. 12:52
Утвержден новый состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
Утвержден новый состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
1 февраля 2023 г. 12:52
Сиявуш Новрузов: Муниципальные выборы следует отделить от Избирательного кодекса
Сиявуш Новрузов: Муниципальные выборы следует отделить от Избирательного кодекса
1 февраля 2023 г. 12:37
Захид Орудж: Необходимо разработать законопроект Об исторических землях
Захид Орудж: Необходимо разработать законопроект "Об исторических землях"
1 февраля 2023 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi