Милли Меджлис принял в I чтении поправки в закон "Об аренде земли"

Милли Меджлис принял в первом чтении предложенные поправки в закон "Об аренде земли".

Милли Меджлис принял в первом чтении предложенные поправки в закон "Об аренде земли".

Как сообщает Report, проекты поправок были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправке, лицо, желающее арендовать земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной собственности, должен обратиться с электронным заявлением в орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти, через информационную систему органа (учреждения), определенную соответствующим органом исполнительной власти. В заявлении должны быть указаны цель и сроки использования земельного участка.

В то же время к обязанностям арендатора добавляется введение в информационную систему информации о проделанной работе по использованию, улучшению качества и защите арендуемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности.