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ММ принял проект о назначении стипендий обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе

ММ принял проект о назначении стипендий обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе Милли Меджлис принял проект о назначении стипендий обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 15:41
ММ принял проект о назначении стипендий обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе

Милли Меджлис принял проект о назначении стипендий обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект изменений в закон "О профессиональном образовании".

Председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев отметил, что действующее законодательство предусматривает предоставление стипендий только тем, кто обучается в учреждениях профессионального образования за счет государства. В поправках же предлагается назначение стипендий лицам, обучающимся в государственных профессиональных учебных заведениях на платной основе.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis peşə məktəblərində ödənişli oxuyanlara da təqaüdün verilməsinə dair layihəni qəbul edib

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