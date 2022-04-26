ММ принял проект о назначении стипендий обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе

Милли Меджлис принял проект о назначении стипендий обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе.

Милли Меджлис принял проект о назначении стипендий обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект изменений в закон "О профессиональном образовании".

Председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев отметил, что действующее законодательство предусматривает предоставление стипендий только тем, кто обучается в учреждениях профессионального образования за счет государства. В поправках же предлагается назначение стипендий лицам, обучающимся в государственных профессиональных учебных заведениях на платной основе.