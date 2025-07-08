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ММ принял поправки об инвестиционной деятельности на искусственных земельных участках

ММ принял поправки об инвестиционной деятельности на искусственных земельных участках Милли Меджлис Азербайджана одобрил в последнем чтении законопроект, разрешающий организацию казино на искусственных земельных участках в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера).
Милли Меджлис
8 июля 2025 г. 12:58
ММ принял поправки об инвестиционной деятельности на искусственных земельных участках

Милли Меджлис Азербайджана одобрил в последнем чтении законопроект, разрешающий организацию казино на искусственных земельных участках в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера).

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Гражданский, Уголовный, Административный кодексы, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации", "О государственной пошлине", "О рекламе", "О лицензиях и разрешениях", "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Было отмечено, что 7 мая 2024 года был принят закон "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)". Этот закон определил организационные и правовые основы создания искусственных территорий и особенности их использования, включая строительство на этих участках.

Представленный на обсуждение законопроект предусматривает регулирование предпринимательской деятельности на искусственных земельных участках, в том числе определение правовых и организационных основ проведения игр казино на этих территориях. Таким образом, обеспечивается создание условий для осуществления инвестиционной деятельности с целью стимулирования и развития предпринимательства на искусственных земельных участках.

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Версия на азербайджанском языке MM süni torpaq sahələrində investisiya fəaliyyəti ilə bağlı dəyişikliyi son oxunuşda qəbul edib

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