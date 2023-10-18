В Милли Меджлисе осудили предвзятое заявление Сената Испании

Принятое 17 октября на пленарном заседании Сената Испании заявление антиазербайджанского характера вызывает сожаление. Рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Испанией решительно отвергает и категорически осуждает это предвзятое и

Принятое 17 октября на пленарном заседании Сената Испании заявление антиазербайджанского характера вызывает сожаление. Рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Испанией решительно отвергает и категорически осуждает это предвзятое и одностороннее заявление.

Как сообщает Report,об этом говорится в заявлении рабочей группы.

В нем отмечается, что позиция Сената Испании, который за эти годы ни разу не выразил отношение к продолжавшейся 30 лет оккупации азербайджанских земель Арменией, к изгнанию более 1 миллиона наших соотечественников с родных земель, к разрушению наших городов, сел, уничтожению наших исторических, культурных и религиозных памятников и теперь выступает в роли “обвинителя”, вызывает серьезные вопросы с точки зрения своей абсурдности.

"Текст заявления, принятого Сенатом Испании, наглядно демонстрирует, насколько он далек от реалий, существующих в регионе, и построен на дезинформации армянского лобби.

Рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Испанией выражает решительный протест против этого заявления Сената Испании", отмечается в документе.