ММ одобрил законопроект о включении транспорта прокуратуры в оперативную категорию

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении законопроект о включении транспортных средств, принадлежащих органам прокуратуры, в категорию оперативных.

Как сообщает Report, предложенные в связи с этим изменения в закон "О дорожном движении" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно изменению, транспортные средства, принадлежащие органам прокуратуры и оснащенные специализированным оборудованием, предназначенные для выполнения неотложных процессуальных действий на месте происшествия, доставки дежурных сотрудников к месту происшествия или проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий, также будут считаться оперативными транспортными средствами.

В документе подчеркивается, что изменение направлено на более эффективную организацию деятельности правоохранительных, а также других государственных органов специального назначения. В частности, включение транспортных средств, принадлежащих органам прокуратуры и оснащенных криминалистическим оборудованием, в данную категорию обусловлено существующей практической необходимостью.

В то же время предоставление этим транспортным средствам права использования специальных световых и звуковых сигналов, обеспечивая их преимущество в дорожном движении, будет способствовать более надежной защите общественной безопасности.