ММ одобрил повышение акцизов на сигареты и алкоголь

Милли меджлис одобрил в первом чтении проект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение акцизов на сигареты и алкогольные напитки.

Милли меджлис одобрил в первом чтении проект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение акцизов на сигареты и алкогольные напитки.

Как сообщает Report, согласно изменениям, акцизная ставка на сигариллы (тонких сигар) увеличена с 43 манатов до 45,5 манатов за 1000 единиц, а на такое же количество сигарет и их заменителей - со 38,5 до 45,5 манатов.

В проекте отмечено, что за каждые 1000 единиц продукции, предназначенной для ингаляционного использования без воспламенения или содержащей восстановленный табак, будет взиматься плата в размере 16 манатов.

В настоящее время акцизная ставка на табак и табачные изделия, потребляемые с помощью нагревания (пара), составляет 14,0 манатов за 1000 единиц.

Акцизная ставка на одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители повышена с 0,25 маната до 2 манатов.

Ставка акциза на спирт питьевой (в том числе, спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта менее 80 процентов; спирт этиловый денатурированный с содержанием спирта менее 80 процентов), водку, крепленые напитки и материалы для крепленых напитков, ликер и ликерную продукцию, коньяк и коньячные материалы повышена с 4,0 манатов до 4,8 маната за литр.

