ММ одобрил назначение судей в Апелляционные суды Баку, Сумгайыта и Гянджи
- 24 октября, 2025
- 12:05
Милли Меджлис принял назначение судей Апелляционных судов Баку, Сумгайыта и Гянджи.
Как сообщает Report, соответствующий документ обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно проекту, в Бакинский апелляционный суд назначены судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Гумбатов Фахмин Заур оглу, Агаларов Гамид Азер оглу, Мадатли Фарид Ильхам оглу, Севдималиева Гюнель Ариф гызы, Гасымов Видади Камал оглу.
В Гянджинский апелляционный суд выдвинуты кандидатуры Гахраманова Акрама Сабир оглу, Мамедова Турала Нурулла оглу.
Также судья Насиминского районного суда города Баку Рамин Адильхан оглу Халилов переведен на должность судьи Сумгайытского апелляционного суда.
После обсуждений и голосования документы были приняты в одном чтении.