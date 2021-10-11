ММ обсуждает проект о переименовании Дня Республики и Дня независимости

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении новый законопроект "О Дне независимости".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении новый законопроект "О Дне независимости".

Как сообщает Report, на данный момент депутаты обсуждают законопроект.

Согласно проекту, 28 мая - День Республики переименовывается в День независимости, а 18 октября - День государственной независимости в День восстановления независимости.

Эти дни будут отмечаться каждый год как праздник. День независимости будет считаться нерабочим днем, а День восстановления независимости - рабочим днем.