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ММ обсуждает проект о переименовании Дня Республики и Дня независимости

ММ обсуждает проект о переименовании Дня Республики и Дня независимости На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении новый законопроект "О Дне независимости".
Милли Меджлис
11 октября 2021 г. 11:16
ММ обсуждает проект о переименовании Дня Республики и Дня независимости
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении новый законопроект "О Дне независимости".

Как сообщает Report, на данный момент депутаты обсуждают законопроект.

Согласно проекту, 28 мая - День Республики переименовывается в День независимости, а 18 октября - День государственной независимости в День восстановления независимости.

Эти дни будут отмечаться каждый год как праздник. День независимости будет считаться нерабочим днем, а День восстановления независимости - рабочим днем.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament discussing draft law on renaming Republic Day and Independence Day 
Версия на азербайджанском языке Parlament Respublika Günü və Dövlət Müstəqilliyi Gününün adının dəyişdirilməsi ilə bağlı layihəni müzakirə edir

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