ММ обсуждает проект о переименовании Дня Республики и Дня независимости

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении новый законопроект "О Дне независимости".
Как сообщает Report, на данный момент депутаты обсуждают законопроект.
Согласно проекту, 28 мая - День Республики переименовывается в День независимости, а 18 октября - День государственной независимости в День восстановления независимости.
Эти дни будут отмечаться каждый год как праздник. День независимости будет считаться нерабочим днем, а День восстановления независимости - рабочим днем.