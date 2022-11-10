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Министр: В первую очередь мы должны выделить средства на восстановление освобожденных территорий

Министр: В первую очередь мы должны выделить средства на восстановление освобожденных территорий В первую очередь мы должны выделить средства на восстановление освобожденных от оккупации территорий.
Милли Меджлис
10 ноября 2022 г. 14:35
Министр: В первую очередь мы должны выделить средства на восстановление освобожденных территорий

В первую очередь мы должны выделить средства на восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Мы должны направить средства на возвращение наших соотечественников, выселенных с этих территорий, на их трудоустройство. Защита наших границ также является одной из самых важных задач. На решение других вопросов средства будут выделяться в рамках возможностей государственного бюджета, на том уровне, который позволяют наши доходы", - сказал министр.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan needs to allocate funds for restoration of liberated territories
Версия на азербайджанском языке Nazir: "İlk növbədə vəsaiti işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına ayırmalıyıq"

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