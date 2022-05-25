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Министр: В Азербайджане существует высокий спрос на ипотечные кредиты

Министр: В Азербайджане существует высокий спрос на ипотечные кредиты "В Азербайджане существует высокий спрос на ипотечные кредиты. Каждый год средства, выделяемые на это направление из государственного бюджета, увеличиваются".
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 12:21
Министр: В Азербайджане существует высокий спрос на ипотечные кредиты

"В Азербайджане существует высокий спрос на ипотечные кредиты. Каждый год средства, выделяемые на это направление из государственного бюджета, увеличиваются".

Как сообщает Report, об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, в прошлом году на ипотечные кредиты из госбюджета было выделено более 80 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanda ipoteka kreditlərinə yüksək tələbat müşahidə olunur"

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