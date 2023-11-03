Министр подтвердил сокращение средств, выделяемых на обеспечение детских садов продовольствием

Министр финансов Самир Шарифов прояснил вопрос о сокращении средств, выделяемых на обеспечение детских садов продовольствием.

Министр финансов Самир Шарифов прояснил вопрос о сокращении средств, выделяемых на обеспечение детских садов продовольствием.

Как сообщает Report, министр в ходе обсуждения в парламенте законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" подтвердил сокращение средств, связанных с обеспечением садов продовольствием.

С.Шарифов сказал, что действительно есть снижение: “В настоящее время не только министерство науки и образования занимается вопросами питания в детских садах, но также привлекает к этой работе кетринговые компании для предоставления горячего питания. В детские сады уже доставляется горячее питание".