О нас

Министр подтвердил сокращение средств, выделяемых на обеспечение детских садов продовольствием

Министр подтвердил сокращение средств, выделяемых на обеспечение детских садов продовольствием Министр финансов Самир Шарифов прояснил вопрос о сокращении средств, выделяемых на обеспечение детских садов продовольствием.
Милли Меджлис
3 ноября 2023 г. 13:57
Министр подтвердил сокращение средств, выделяемых на обеспечение детских садов продовольствием

Министр финансов Самир Шарифов прояснил вопрос о сокращении средств, выделяемых на обеспечение детских садов продовольствием.

Как сообщает Report, министр в ходе обсуждения в парламенте законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" подтвердил сокращение средств, связанных с обеспечением садов продовольствием.

С.Шарифов сказал, что действительно есть снижение: “В настоящее время не только министерство науки и образования занимается вопросами питания в детских садах, но также привлекает к этой работе кетринговые компании для предоставления горячего питания. В детские сады уже доставляется горячее питание".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir bağçalara ərzaq təminatı üçün ayrılan vəsaitin azaldıldığını təsdiqləyib

Самое важное

В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi