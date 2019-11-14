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Министр ответил на предложение об освобождении от НДС учебных пособий для вузов

Министр ответил на предложение об освобождении от НДС учебных пособий

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров прокомментировал предложение депутатов об освобождении учебных пособий для вузов от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, министр сказал, что в отличие от учебников для общеобразовательных и профессиональных школ, у учебных пособий для высших учебных заведений нет единого заказчика.

"Как вы знаете, высшее образование претерпело большие преобразования. Во многих случаях учебным пособием может служить экономическая, научная литература какого-либо известного ученого. Это усложняет выявление критериев для определения учебников для университетов. Несмотря на все это, мы также консультируемся с нашими коллегами из Министерства образования. Мы постараемся учесть все эти моменты в соответствующем порядке", - добавил М.Джаббаров.

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