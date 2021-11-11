Расходы на выплаты пенсий в будущем году вырастут на 71 млн манатов

14:51

За последние три года в стране количество трудовых договоров выросло на 400 тысяч. Из них 300 тыс. приходятся на частный сектор.

Как передает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал 11 ноября во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на будущий год, на совместном заседании парламентских комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Сегодня сохраняется доля бюджетного и внебюджетного сектора в доходах и выплатах Государственного фонда социальной защиты. В будущем году ожидается, что пенсионные выплаты из фонда в целом вырастут на 71 млн манатов", - подчеркнул министр.

По его словам, продолжаются работы по предотвращению необоснованного начисления пенсий и их фальсификации.

С.Бабаев подчеркнул, что это очередной шаг по увеличению прозрачности пенсионной системы: "За минувший период 66 услуг ГФСЗ были полностью электронизированы. Этот показатель будет расти с каждым годом".