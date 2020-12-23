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Министр финансов: вопрос о кредитах на образование находится на рассмотрении

Министр финансов: вопрос о кредитах на образование находится на рассмотрении В соответствии с поручением президента рассматривается вопрос об образовательных кредитах
Милли Меджлис
23 декабря 2020 г. 14:39
Министр финансов: вопрос о кредитах на образование находится на рассмотрении

"В соответствии с поручением президента Азербайджана рассматривается вопрос об образовательных кредитах. Определенные документы уже готовы. Предложение об обсуждении готовящегося документа в рабочем порядке очень интересно".

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, есть необходимость в обсуждении законопроекта "Об образовательных кредитах".

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Təhsil kreditləri ilə bağlı məsələyə baxılır"

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