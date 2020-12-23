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Министр финансов: В 2021 году 42 города и района покроют расходы за свой счет

Министр финансов: В 2021 году 42 города и района покроют расходы за свой счет “В соответствии с поручением президента, и в следующем году государственный бюджет будет социально направленным. Удельный вес социальных расходов в Государственном бюджете составит 38,9 процента”
Милли Меджлис
23 декабря 2020 г. 12:24
Министр финансов: В 2021 году 42 города и района покроют расходы за свой счет
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В соответствии с поручением президента Азербайджана, и в следующем году государственный бюджет будет социально направленным. Удельный вес социальных расходов в госбюджете составит 38,9 процента.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, местные доходы ожидаются в размере 806 миллионов манатов:

”В следующем году число городов и районов, обеспечивающих свои расходы за счет собственных доходов, достигнет 42-х".

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Gələn il 42 şəhər və rayon xərclərini öz gəlirləri hesabına ödəyəcək"

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