Министр финансов: В 2021 году 42 города и района покроют расходы за свой счет

“В соответствии с поручением президента, и в следующем году государственный бюджет будет социально направленным. Удельный вес социальных расходов в Государственном бюджете составит 38,9 процента”

В соответствии с поручением президента Азербайджана, и в следующем году государственный бюджет будет социально направленным. Удельный вес социальных расходов в госбюджете составит 38,9 процента.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, местные доходы ожидаются в размере 806 миллионов манатов:

”В следующем году число городов и районов, обеспечивающих свои расходы за счет собственных доходов, достигнет 42-х".