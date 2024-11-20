Азербайджан в бюджете на 2025 год предусмотрел 30 млн манатов на организацию III Игр СНГ

Для спортивных соревнований СНГ, которые будут проводиться в Азербайджане, выделяются отдельные средства.

Азербайджан в проекте госбюджета на 2025 год на организацию и проведение III Игр СНГ предусмотрел выделение 30 млн манатов.

Как сообщает Report, в проекте госбюджета на следующий год расходы на финансирование сферы спорта и физической культуры предусмотрены на уровне 61,6 млн манатов. В следующем году из госбюджета на содержание 73 олимпийских комплексов и других спортивных сооружений предусмотрено выделение 11 млн манатов.

Министр финансов Самир Шарифов в среду во время обсуждения проекта госбюджета на следующий год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса заявил, что в бюджете на 2025 год предусмотрен достаточный объем финансирования для развития спорта.

"Мы должны формировать финансовую политику национальной экономики, исходя из приоритетных направлений, сохраняя баланс между ростом доходов и расходов. За последние годы расходы увеличивались примерно на 13% в год, спорт получает необходимую поддержку. Однако, государство не может финансировать абсолютно все сферы. Если бы у нас была такая возможность, мы бы это сделали, но даже в самых богатых странах мира это недостижимо", - сказал он.

Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане в 2025 году.