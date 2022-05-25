Минфин ждет предложений Счетной палаты по Бюджетному кодексу

"В Азербайджане идет работа над Бюджетным кодексом. Мы попросили Счетную палату представить свои предложения".

"В Азербайджане идет работа над Бюджетным кодексом. Мы попросили Счетную палату представить свои предложения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

"В первую очередь будет получено заключение центральных органов исполнительной власти, а затем мы обсудим вопрос с депутатами", - сказал Шарифов.