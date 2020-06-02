Минфин: Ситуация с "Азеристиликтеджхизат" оставляет желать лучшего

"В прошлом году в определенном смысле было осуществлено субсидирование услуг, оказываемых в ряде государственных предприятий".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в этот списке на первом месте идет ЗАО "Бакинский метрополитен": "Как вы знаете, государство предоставило дотации, поскольку плата за проезд не покрывала реальные эксплуатационные расходы".

Министр отметил, что ОАО "Азеристиликтеджхизат" субсидируется государством, когда не может покрыть реальные эксплуатационные расходы: "И в прошлом году была оказана определенная финансовая помощь. И в текущем году финансовое положение ОАО "Азеристиликтеджхизат" оставляет желать лучшего. Это нужно признать".