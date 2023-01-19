Милли Меджлис выразил протест в связи с необъективной резолюцией Европарламента

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и члены Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан от Азербайджана распространили заявление.

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и члены Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан от Азербайджана распространили заявление.

Как передает Report, в документе говорится:

"Мы выражаем свой протест против принятой Европейским Парламентом 19 января 2023 года в особом порядке необъективной и несправедливой резолюции, и решительно отвергаем основанные на лжи и сфабрикованных сведениях беспочвенные обвинения. Вынесенная на обсуждение по инициативе занимающих предвзятую позицию в отношении Азербайджана европейских парламентариев во главе с представителями Франции совместная резолюция о гуманитарных последствиях о гуманитарных последствиях якобы блокады горной части Карабаха, признанной на международном уровне территорией Азербайджана, вновь сигнализирует о неспособности авторов данного документа отойти от двойных стандартов.

Доводим до сведения наших коллег в Европейском Парламенте, что важная составляющая обязательств, предусмотренных подписанного 10-го ноября 2020-го года руководителями Азербайджана, Армении и России Трёхстороннего заявления, в особенности, касательно полного вывода вооружённых сил Армении из Карабаха, восстановления всех экономических и транспортных связей в регионе, гарантирования безопасности транспортного сообщения между западными районами и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и построение новых транспортных коммуникаций, до сих пор остаётся невыполненной по вине Армении. Становится ясно, что прилагаемые Азербайджаном с подписания Трёхстороннего заявления усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе находятся под предумышленным и целенаправленным ударом сил, взявших на себя роль адвокатов сепаратизма, терроризма и войны.

Эти силы не желают видеть, что некоторые круги в Армении и поддерживающие их стороны строят реваншистские планы, лелея надежду вновь ввергнуть регион в пучину бедствий. На границе творятся провокации, по Лачынскому коридору организована перевозка боевиков и грузов военного назначения, а также наркотиков и мин. Продолжается незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории, отнесенной временно к сфере ответственности российских миротворческих сил. Уже более месяца длится мирная акция протеста представителей гражданского общества и экологов на дороге Лачын-Ханкенди, вызванная предотвращением доступа представителей и экспертов государственных структур Азербайджана в указанную область, необходимого для проведения там мониторинга. Следует заметить в этой связи, что, вопреки тому, что утверждается в резолюции Европейского Парламента, не может быть и речи о блокаде более 20 тысяч проживающих в Карабахе граждан армянской национальности. Лачынский коридор открыт для провоза гуманитарных грузов российскими миротворцами, представителями Комитета Красного Креста, а также для транспортировки проживающих в Карабахе армян, в том числе детей и больных. Что касается утверждения о якобы нарушении Азербайджаном поставок природного газа на территорию Карабаха, то они столь же нелепы, сколь и необоснованны. Все это явственно указывает на то, что некоторые группы в Европейском Парламенте действуют под влиянием армянского лобби и проармянских сил.

Следует подчеркнуть и то, что в Европейском Парламенте присутствуют и здравые силы, осведомлённые о протекающих на Южном Кавказе процессах и выступающие за справедливое отношение к Азербайджану. Однако, к сожалению, их голоса часто остаются неуслышанными. Основные представленные в Европейском Парламенте политические партии не поддержали вышеозначенную резолюцию и не приняли участие в голосовании по ней. Таким образом, при подстрекательстве коррумпированных лоббистских парламентских группировок принят документ касаемо вопросов, вообще не входящих в круг полномочий Европейского Парламента. Тем самым по репутации Европейского Парламента, чьё имя частенько фигурирует в коррупционных скандалах, нанесён еще один удар.

Вызывает сожаление, что европейские депутаты не видят и даже не желают видеть новую реальность, созданную Азербайджаном в регионе, но последовательно и методично подрывают процесс мирных переговоров, который Азербайджан продвигает все два послевоенных года. Следует отметить отрицательное воздействие подобных резолюций и на динамично развивающиеся и выгодные обеим сторонам узы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, продвигающиеся на фоне геополитических процессов, которые в последнее время охватили Европу и весь мир. Будет уместно вспомнить о противодействии, в своё время, Европейского Парламента проекту «Южного Газового Коридора», реализованного по инициативе и с участием Азербайджана, и ныне играющего существенную роль в поддержании энергетической безопасности Европы.

Учитывая все вышеизложенное, мы призываем руководство Европейского Парламента положить конец подобным разрушительным и предвзятым силам, погрязшим в коррупции, а вместо этого содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе, принимая объективные документы, отражающие сложившиеся в регионе Южного Кавказа новые реалии".