Милли Меджлис впервые провел видеоконференцию

По инициативе председателя Милли Меджлиса проводится целенаправленная работа, являющаяся составной частью системных мер против распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.
Отмечается, что управление в парламенте осуществляется посредством стационарного и мобильного интернета. Обмен информацией между руководством Милли Меджлиса и руководителями комитетов и комиссий, членами представленных в парламенте политических партий, а также ответственными должностными лицами Аппарата и Управления делами парламента успешно осуществляется через интернет.
Сегодня, 29 марта, с участием руководства Милли Меджлиса состоялась первая видеоконференция председателей комитетов. На видеоконференции были обсуждены повестка предстоящего пленарного заседания и текущие вопросы, состоялся широкий обмен мнениями.