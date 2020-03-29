Милли Меджлис впервые провел видеоконференцию

© Report https://report.az/storage/news/f35f1f656beb9da71eb7df2eecc8161e/8949eb80-92b7-44c9-89f7-244cb9fa808e_292.jpg

По инициативе председателя Милли Меджлиса проводится целенаправленная работа, являющаяся составной частью системных мер против распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Отмечается, что управление в парламенте осуществляется посредством стационарного и мобильного интернета. Обмен информацией между руководством Милли Меджлиса и руководителями комитетов и комиссий, членами представленных в парламенте политических партий, а также ответственными должностными лицами Аппарата и Управления делами парламента успешно осуществляется через интернет.

Сегодня, 29 марта, с участием руководства Милли Меджлиса состоялась первая видеоконференция председателей комитетов. На видеоконференции были обсуждены повестка предстоящего пленарного заседания и текущие вопросы, состоялся широкий обмен мнениями.